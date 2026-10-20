Жителей Алматы приглашают на встречу по цифровой безопасности

23 октября в 10:00 в Almaty Hub пройдет встреча, посвященная цифровой гигиене, кибербезопасности и защите персональных данных. Мероприятие организуют Almaty Hub и акимат Алматы.

Как сообщили в управлении цифровизации города, участникам расскажут об актуальных цифровых угрозах, способах защиты персональной информации и правилах безопасного поведения в интернете. Эксперты также поделятся практическими рекомендациями по безопасному использованию цифровых сервисов.

Спикерами встречи станут Айдын Ходжамьяров, проектный менеджер Red Team; Асет Касымович Ордабаев, руководитель по работе с государственными органами в Казахстане, Центральной Азии и Монголии компании Kaspersky; Гүлдана Жұматай, руководитель проекта Citizensec.kz компании MSSP.GLOBAL.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://dearly-homelike-bagpipe.tilda.ws/cyberhygiene