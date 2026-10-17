В Алматы ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest

В преддверии Дня Республики в Алматы пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам. Акции стартуют 17 октября и продлятся до 27 октября 2026 года включительно.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. На эти дни придется основная часть специальных предложений и распродаж. Покупатели смогут приобрести по сниженным ценам как продовольственные, так и непродовольственные товары.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Акции приурочены к национальному празднику и направлены на повышение доступности товаров для населения, поддержку покупательского спроса и развитие внутренней торговли. Особое внимание уделяется продвижению продукции отечественных производителей.

В праздничных акциях примут участие торговые объекты Алматы, где для жителей и гостей города будут действовать специальные предложения на различные категории товаров.

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»

Republic Day

1

ТРЦ «MEGA Alma Ata

ул. Розыбакиева, 247а;

2

ТРЦ «MEGA Park»

ул. Макатаева, 127/1;

3

ТРЦ «Forum Almaty»

пр. Сейфуллина, 617;

4

ТРЦ «MOSKVA»

8-й микрорайон, 37/1;

5

ТРЦ «Aport Mall East»

Кульджинский тракт, 106;

6

ТРЦ «Almaty mall»

мкр. Куаныш, 11в/28;

7

ТРЦ «Sputnik Mall»

мкр. Мамыр-1, 8а;

8

ТРЦ «Atakent Mall»

ул. Тимирязева, 42,

9

ТРЦ «Dostyk Plaza»

мкр. Самал-2, 111;

10

ТРЦ «Globus»

пр. Абая, 109в;

11

ТРЦ «Март»

ул. Рихарда Зорге, 18/4

12

ТЦ «Адем»

ул. Северное кольцо, 3;

13

ТЦ «Тигрохауд»

4-й микрорайон, 10А;

14

ТЦ «Abay Plaza»

4-й микрорайон, 10Б;

Bereke Fest

1.

ТС «Magnum»

ул. Радостовца, 292

2.

ТС Small

пр. Райымбека, 507А

3.

мкр. Самал-2, ул. Мендикулова, 98

4.

ул. Толе би, 187

5.

ул. Толе би, 71

6.

ул. Валиханова, 33

7.

пр. Достык, 29

8.

ТС «A-Store»

ул. Сатпаева, 90

9.

ТС «Toimart»

ул. Розыбакиева, 4

10.

пр. Райымбека, 212В,

11.

мкр. Шугыла, 340/35, корп. 14, н. п. 66

12.

пр. Райымбека, 212

13.

пр. Райымбека, 237А

14.

ул. Кунаева, 153,

15.

ул. Джандосова, 21/171,

16.

ул. Яссауи, 68

17.

мкр. Ужет, ул. Бекболата, 2/3

18.

ул. Северное кольцо, 53В

19.

пр. Суюнбая, 261

20.

ул. Ашимова, 13А

21.

мкр. Кайрат, 181

22.

мкр. Нуркент 5/22

23.

ул. Навои, 328

24.

ул. Бакшалы, 7/29

25.

ул. Сатпаева, 90/21

26.

мкр. Аксай-2, 8/3

27.

4-й микрорайон, 28/1,

28.

11-й микрорайон, 27

29.

ул. Жанкожа батыра, 161

30.

ул. Ырысты, 46/4

31.

пр. Сейфуллина, 510

32.

ул. Акан Серы