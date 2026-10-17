В Алматы ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest
В преддверии Дня Республики в Алматы пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам. Акции стартуют 17 октября и продлятся до 27 октября 2026 года включительно.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. На эти дни придется основная часть специальных предложений и распродаж. Покупатели смогут приобрести по сниженным ценам как продовольственные, так и непродовольственные товары.
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Акции приурочены к национальному празднику и направлены на повышение доступности товаров для населения, поддержку покупательского спроса и развитие внутренней торговли. Особое внимание уделяется продвижению продукции отечественных производителей.
В праздничных акциях примут участие торговые объекты Алматы, где для жителей и гостей города будут действовать специальные предложения на различные категории товаров.
Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»
Republic Day
1
ТРЦ «MEGA Alma Ata
ул. Розыбакиева, 247а;
2
ТРЦ «MEGA Park»
ул. Макатаева, 127/1;
3
ТРЦ «Forum Almaty»
пр. Сейфуллина, 617;
4
ТРЦ «MOSKVA»
8-й микрорайон, 37/1;
5
ТРЦ «Aport Mall East»
Кульджинский тракт, 106;
6
ТРЦ «Almaty mall»
мкр. Куаныш, 11в/28;
7
ТРЦ «Sputnik Mall»
мкр. Мамыр-1, 8а;
8
ТРЦ «Atakent Mall»
ул. Тимирязева, 42,
9
ТРЦ «Dostyk Plaza»
мкр. Самал-2, 111;
10
ТРЦ «Globus»
пр. Абая, 109в;
11
ТРЦ «Март»
ул. Рихарда Зорге, 18/4
12
ТЦ «Адем»
ул. Северное кольцо, 3;
13
ТЦ «Тигрохауд»
4-й микрорайон, 10А;
14
ТЦ «Abay Plaza»
4-й микрорайон, 10Б;
Bereke Fest
1.
ТС «Magnum»
ул. Радостовца, 292
2.
ТС Small
пр. Райымбека, 507А
3.
мкр. Самал-2, ул. Мендикулова, 98
4.
ул. Толе би, 187
5.
ул. Толе би, 71
6.
ул. Валиханова, 33
7.
пр. Достык, 29
8.
ТС «A-Store»
ул. Сатпаева, 90
9.
ТС «Toimart»
ул. Розыбакиева, 4
10.
пр. Райымбека, 212В,
11.
мкр. Шугыла, 340/35, корп. 14, н. п. 66
12.
пр. Райымбека, 212
13.
пр. Райымбека, 237А
14.
ул. Кунаева, 153,
15.
ул. Джандосова, 21/171,
16.
ул. Яссауи, 68
17.
мкр. Ужет, ул. Бекболата, 2/3
18.
ул. Северное кольцо, 53В
19.
пр. Суюнбая, 261
20.
ул. Ашимова, 13А
21.
мкр. Кайрат, 181
22.
мкр. Нуркент 5/22
23.
ул. Навои, 328
24.
ул. Бакшалы, 7/29
25.
ул. Сатпаева, 90/21
26.
мкр. Аксай-2, 8/3
27.
4-й микрорайон, 28/1,
28.
11-й микрорайон, 27
29.
ул. Жанкожа батыра, 161
30.
ул. Ырысты, 46/4
31.
пр. Сейфуллина, 510
32.
ул. Акан Серы