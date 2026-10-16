В Алматы прошел заключительный этап конкурса научных грантов

В Алматы 23 проекта вышли в финальный этап конкурса научных грантов. Конкурс направлен на поддержку перспективных научных разработок, раскрытие их практического потенциала и внедрение достижений науки в реальную жизнь.

На заключительном этапе всесторонне оценивались научная новизна, практическая значимость, потенциал коммерциализации и возможность реализации проектов. Особое внимание уделялось актуальности предложенных разработок и их потенциальному вкладу в развитие города.

В оценке проектов приняли участие депутаты маслихата города Алматы, члены Совета по науке и технологиям, представители Национальной академии наук Республики Казахстан, научного сообщества и общественности.

По итогам конкурса лучшие проекты будут определены в преддверии Дня Республики. Победителям предоставят научные гранты для реализации их разработок.

Конкурс открывает возможности для превращения научных идей в конкретные результаты, поддержки исследовательского потенциала и внедрения научных разработок в практику.

Заявка/Өтініш

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