Аким Алматы проверил оснащение обновленной базы «Алматы Тазалық»

Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда Наурызбайского района посетил обновленную производственную базу ГКП «Алматы Тазалық». Глава города осмотрел специализированную технику, ознакомился с условиями труда и встретился с сотрудниками предприятия.

Производственная база площадью 2 га расположена на ул. Байсултанова. Здесь работают 352 человека и размещены 66 единиц спецтехники, включая 14 комбинированных дорожных машин.

На территории предприятия уложили 12,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, обустроили площадку для хранения противогололедных материалов, провели озеленение и обновили инфраструктуру базы.

Во время встречи с работниками Дархан Сатыбалды подчеркнул, что качественная работа коммунальных служб напрямую зависит от условий труда сотрудников.

«Мы должны создавать достойные условия для работников. Как можно требовать качественного выполнения обязанностей, если для этого не созданы необходимые условия? Прежде всего нужно уважать труд людей, которые ежедневно заботятся о чистоте нашего города», — сказал аким.

Отдельное внимание уделили содержанию городских улиц, организации уборки и качеству коммунального обслуживания.

«Чистота должна быть на первом месте. Чистота, порядок и благоустройство формируют общее впечатление о городе. Когда мы приезжаем в другую страну или город, первое, на что обращаем внимание, — насколько там чисто и ухоженно. Это влияет на восприятие окружающей среды и отношение людей к ней. Там, где нет чистоты, нет и порядка. Поэтому эта работа должна проводиться постоянно и системно», — отметил Дархан Сатыбалды.

Дархан Сатыбалды также добавил, что Глава государства поставил задачу привести Алматы в порядок. В этой связи работа по благоустройству и поддержанию чистоты будет продолжена, а городские коммунальные службы должны обеспечить ее системное и качественное выполнение.

Сегодня автопарк ГКП «Алматы Тазалық» насчитывает 1017 единиц техники. Для зимней уборки предусмотрено 830 единиц, включая 700 всесезонных машин и 130 единиц специализированной зимней техники. Еще 187 единиц используются в летний период.

В этом году предприятие дополнительно закупает 200 единиц спецтехники. После пополнения автопарка общее количество машин достигнет 1217.