В Алматы представят новый формат этнокультурного туризма – «Қазақтың тойлы кеші»

В Алматы готовится к запуску новый туристический проект «Қазақтың тойлы кеші», направленный на популяризацию казахских национальных традиций среди иностранных гостей. Проект предусматривает проведение культурно-развлекательных вечеров, в основу которых положены традиции и обряды казахского свадебного торжества.

Новый формат позволит туристам познакомиться с культурным наследием Казахстана через музыку, гастрономию, национальные обряды и традиции гостеприимства.

Программа включает театрализованное представление традиционных обрядов беташар и сәлем салу, знакомство с обычаями встречи құдалар, выступления фольклорных коллективов, национальные танцы и дегустацию блюд казахской кухни. Отдельное внимание будет уделено элементам национальной культуры, включая традиционные костюмы, искусство беркутчи и знакомство с казахской породой собак тазы.

«Мы видим растущий интерес иностранных туристов к культуре и традициям Казахстана. При этом многие национальные обычаи остаются для них малоизвестными. Проект «Қазақтың тойлы кеші» позволит представить богатство казахской культуры в доступном и интересном формате. Наша задача – создать для гостей возможность не только познакомиться с традициями, но и стать участниками культурного события, которое оставит яркие впечатления о Казахстане», – отметил Серик Молданбаев, директор сети отелей Resident Hotels.

Перспективность нового направления отмечают и представители международного туристического бизнеса.

«Мы организуем поездки в Алматы для туристов из 13 стран, включая Индию, Южную Корею, Малайзию, Таиланд, Польшу, Германию и ОАЭ. Сегодня путешественники всё чаще интересуются не только природными достопримечательностями, но и аутентичной культурой страны. Подобные проекты позволяют разнообразить туристические программы и предложить гостям уникальный опыт знакомства с казахскими традициями», – отметил туроператор Вишал Джайн.

Развитие подобных инициатив способствует расширению туристического предложения Алматы, формированию новых точек притяжения и повышению интереса иностранных путешественников к национальной культуре Казахстана.

В 2025 году Алматы посетили 754 тысячи иностранных туристов. В 2026 году прогнозируется увеличение турпотока до более чем 800 тысяч человек. На фоне растущего интереса к городу развитие этнокультурных проектов становится одним из перспективных направлений диверсификации туристического продукта Алматы.