В школах Алматы проводят практические занятия по безопасности детей

В Алматы проводятся учебно-тренировочные мероприятия, на которых школьников обучают правилам дорожного движения, безопасному поведению в общественных местах и действиям в опасных ситуациях. Занятия проходят в рамках проекта «Дети и дорога: территория безопасности», реализуемого по инициативе прокуратуры города совместно с акиматом Алматы и Департаментом полиции. Об этом сообщили в управлении образования Алматы.

Одно из таких мероприятий состоялось в общеобразовательной школе №221 Наурызбайского района. Для учащихся 4–8-х классов организовали пять практических постановок, в которых наглядно показали распространенные опасные ситуации на дорогах.

Школьникам продемонстрировали, почему нельзя выбегать на проезжую часть из-за автобуса или припаркованных автомобилей, чем опасна попытка догнать укатившийся мяч и к каким последствиям может привести переход на запрещающий сигнал светофора. Отдельно разобрали правила безопасного передвижения на велосипедах и самокатах.

Программа также включала занятия с сотрудниками правоохранительных органов. Ребятам рассказали о правилах поведения с незнакомыми людьми, профилактике буллинга и кибербуллинга, опасности наркотиков и ответственности за правонарушения.

Особый интерес вызвали показательные выступления бойцов специальных подразделений полиции и кинологов. Дети увидели, как служебные собаки обнаруживают подозрительные предметы, а сотрудники спецподразделений демонстрируют приемы профессиональной подготовки.

В мероприятии приняли участие прокурор Алматы Серик Карипбеков, начальник Департамента полиции Айдын Кабдулдинов и руководитель Управления образования города Сакен Аралбаев.

Практический формат позволяет школьникам не только изучать правила безопасности, но и разбирать ситуации, с которыми они могут столкнуться по дороге в школу, во дворе или общественных местах.

Аналогичные занятия с участием правоохранительных органов планируется провести и в других организациях образования Алматы.