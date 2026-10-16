В Алматы в рамках акции «Дала дәмі» пройдут ярмарки выходного дня

В эти выходные ярмарки выходного дня в Алматы пройдут под эгидой республиканской акции «Дала дәмі». Жители и гости города смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию, сезонные овощи и фрукты, а также другие отечественные товары по доступным ценам.

В ярмарках примут участие 330 фермерских хозяйств и производителей из Алматы, Алматинской области и других регионов Казахстана.

Посетителям будет представлен широкий ассортимент продукции - от овощей, фруктов и мясомолочных изделий до яиц, мёда и хлебобулочной продукции. Всего - более 1 000 наименований.

Проведение ярмарок в рамках акции «Дала дәмі» направлено на популяризацию отечественной сельскохозяйственной продукции, поддержку фермерских хозяйств и расширение возможностей для жителей приобретать качественные продукты по доступным ценам.

Одновременно в Алматы продолжается поэтапная модернизация ярмарок выходного дня. Торговые площадки приводятся к современному формату с учётом дизайн-кода города, включая единый подход к оформлению, благоустройству и организации торговых мест.

Первой модернизированной площадкой стала ярмарка в микрорайоне Казахфильм Бостандыкского района. На территории площадью 49 соток оборудовано 112 торговых мест, включая открытые и закрытые павильоны, а также зону фудкорта. Обновлённая площадка создаёт более комфортные условия для покупателей и продавцов.

В настоящее время ярмарки выходного дня работают в шести районах Алматы: Ауэзовском, Алмалинском, Медеуском, Бостандыкском, Жетысуском и Турксибском.

Ярмарки проходят каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:

Бостандыкский район — микрорайон Казахфильм;

Ауэзовский район — ул. Рыскулбекова, 33/2;

Медеуский район — пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова;

Алмалинский район — ул. Масанчи, между улицами Айтеке би и Гоголя;

Жетысуский район — микрорайон Кулагер;

Турксибский район — пересечение улиц Рыскулова и Айтыкова.