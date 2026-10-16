В «Алматы Су» призвали горожан не допускать задолженности за воду и канализацию

В Алматы общая задолженность населения за услуги водоснабжения и канализации превысила 550 млн тенге. В ГКП «Алматы Су» призвали жителей своевременно оплачивать коммунальные услуги и не допускать накопления долгов, поскольку просроченная задолженность может привести к серьезным последствиям, вплоть до ограничения подачи воды.

По данным предприятия, около 250 млн тенге задолжали жители многоквартирных домов, еще свыше 300 млн тенге приходится на частный сектор.

Сотрудники «Алматы Су» регулярно проводят рейды, посещают должников по месту жительства, вручают уведомления о необходимости погасить долг и разъясняют последствия несвоевременной оплаты.

В ГКП «Алматы Су» пояснили, что счета за воду и канализацию выставляются ежемесячно до 15-го числа следующего месяца. Оплатить их необходимо до 25-го числа включительно. Если платеж не поступил, с 26-го числа возникает просроченная задолженность, на которую начисляется пеня. В результате сумма долга постепенно увеличивается.

Если житель не погашает задолженность, предприятие вправе ограничить или прекратить подачу воды. За три календарных дня до этого потребителя предупредят о предстоящем ограничении. Такие меры применяются в установленном законодательством порядке. При этом ограничение или отключение воды не освобождает потребителя от обязанности погасить накопившийся долг.

Если задолженность длительное время остается непогашенной, «Алматы Су» может обратиться к нотариусу или в суд, чтобы взыскать деньги. Тогда должнику придется заплатить не только за воду и канализацию, но и выплатить пеню, а также расходы, связанные с возвратом долга.

Если дело передадут судебным исполнителям, они могут арестовать банковские счета, удерживать часть заработной платы или других доходов должника, а также наложить арест на его имущество для погашения задолженности. В предусмотренных законом случаях возможно временное ограничение выезда за пределы Казахстана.

В ГКП «Алматы Су» призвали жителей регулярно проверять начисления и оплачивать счета в установленные сроки. Если задолженность уже образовалась, ее рекомендуют погасить как можно раньше, чтобы долг не увеличивался и дело не дошло до принудительного взыскания.

Своевременная оплата коммунальных услуг также необходима для стабильной и бесперебойной работы системы водоснабжения и канализации Алматы.