В Алматы усиливают профилактику правонарушений среди молодежи

С начала 2026 года в Алматы провели более 260 мероприятий по повышению правовой грамотности и профилактике правонарушений среди молодежи. В них приняли участие свыше 30 тыс. молодых людей и более 500 преподавателей. Об этом сообщили в управлении молодежной политики города.

Итоги работы обсудили 15 октября на общественном форуме «Закон и порядок», который прошел в ALT Университете им. Мухамеджана Тынышпаева. Мероприятие собрало около 400 студентов, представителей молодежных организаций и правоохранительных органов.

В центре внимания оказались вопросы противодействия интернет-мошенничеству, наркопреступности, буллингу и незаконным финансовым схемам. Форум прошел в рамках реализации принципа «Закон и порядок», обозначенного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым одним из приоритетов государственной политики.

Как отметил заместитель руководителя Управления молодежной политики Алматы Мирас Нысаналиев, в городе проживают около 770 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, поэтому профилактика правонарушений и повышение правовой грамотности имеют особое значение.

«Наша главная цель — не просто выявлять правонарушения, а предотвращать их, разъяснять молодым людям требования закона и значение личной ответственности. Сегодня многие угрозы переместились в цифровое пространство. Интернет-мошенничество, незаконные финансовые схемы, распространение наркотиков через социальные сети и вовлечение молодежи в противоправную деятельность требуют особого внимания», — подчеркнул Мирас Нысаналиев.

По данным управления, более 150 профилактических мероприятий прошли в молодежных комьюнити-центрах, еще свыше 110 — в вузах. Совместно с районными управлениями полиции проверено более 155 объектов в местах массового пребывания молодежи, выявлено свыше 65 административных правонарушений.

В городе также реализуются проекты «Наркостоп» и «Azamat», направленные на предупреждение правонарушений и повышение правовой культуры. В Алатауском районе работает антикоррупционный волонтерский фронт-офис, объединивший более 400 активистов, а в Жетысуском районе действует молодежное движение «Әділет».

Кроме того, в рамках проекта «Жастар қатысатын бюджет» инициатива по продвижению принципа «Закон и порядок» набрала 230 голосов и вошла в число поддержанных предложений.

В обсуждении приняли участие представители Департамента экономических расследований, прокуратуры, полиции и молодежных организаций. В завершение форума студенты задали вопросы о правовой ответственности, профилактике преступлений и безопасности в цифровой среде.