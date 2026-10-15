Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел заседание регионального инвестиционного штаба

В Алматы под председательством акима города Дархана Сатыбалды состоялось XVI заседание регионального инвестиционного штаба. Участники рассмотрели 16 инвестиционных проектов, реализация которых позволит создать около 7,5 тыс. рабочих мест.

Проекты охватывают обрабатывающую и химическую промышленность, машиностроение, производство бытовой техники и продуктов питания, транспортную логистику, туризм, гостиничный бизнес, образование, IT и креативные индустрии.

В числе представленных инициатив - производство роботизированных систем, расширение выпуска отечественной бытовой техники, переработка вторичного сырья, строительство логистических центров, гостиниц и образовательных объектов, а также развитие спортивно-туристической инфраструктуры.

Отдельно рассмотрели проекты на территории Индустриальной зоны Алматы, в том числе в рамках второго этапа ее развития. Здесь планируется разместить предприятия машиностроения, легкой промышленности и металлургии, производства товаров широкого потребления и логистические комплексы.

В ходе заседания участники подняли вопросы предоставления земельных участков, подключения к инженерным сетям, согласования градостроительной документации и сроков прохождения административных процедур.

Также обсудили меры по сокращению бюрократических барьеров и совершенствованию сопровождения инвестиционных проектов. От профильных управлений и ответственных организаций требуется своевременное рассмотрение обращений инвесторов, согласованная работа и исполнение принятых решений.

По итогам заседания определены дальнейшие меры по сопровождению рассмотренных проектов и решению вопросов, препятствующих их реализации.