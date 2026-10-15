Алматы получил пять международных наград на туристских выставках Азии

За девять месяцев 2026 года Алматы получил пять международных наград на туристских выставках в странах Азии. За этот период представители туристской отрасли провели более 500 деловых встреч и заключили не менее 284 соглашений с зарубежными партнерами. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.

С января по сентябрь т.г. туристский потенциал города представили на семи международных выставках в Индии, Китае, Южной Корее, Малайзии и Японии, включая Гонконг.

В Мумбаи Алматы отметили за лучшее продвижение городского туризма, в Гуанчжоу - как самое популярное культурное направление, в Сеуле - за лучшее содержание выставочного стенда. В Гонконге город получил специальную награду за работу стенда, а в Куала-Лумпуре - за лучшую культурную программу.

На международных площадках представители туристской отрасли Алматы провели более 500 переговоров с иностранными туроператорами, авиакомпаниями, гостиничными сетями и туристскими ассоциациями. Договоренности касались продвижения туристских возможностей Алматы, разработки новых маршрутов и расширения сотрудничества.

В рамках выставок также прошли Almaty Tourism Day — специальные Дни туризма Алматы, на которых местные компании представили свои услуги зарубежным партнерам и обсудили возможности совместной работы.

На международных выставках особое внимание уделялось культурному, гастрономическому, событийому и горному туризму, а также природным достопримечательностям города и его окрестностей.

Участие в зарубежных мероприятиях позволило расширить деловые контакты с представителями туристской индустрии азиатских стран и представить Алматы на новых международных площадках.