14 октября в Галерее Алматы состоялось открытие международной выставки «Арқау» («Связующая нить»), посвященной творческому наследию Чингиза Айтматова и предстоящему 100-летию со дня его рождения. В экспозиции представлены 65 произведений художников Кыргызстана. Об этом сообщили в управлении культуры Алматы.

Свои работы представили члены Союза художников Кыргызской Республики Кубанычбек Ибрагимов, Бахрамжон Темиров, Садык Мурзаканов и Азизбек Сулайманов.

В картинах художники обращаются к сюжетам, героям и образам произведений Айтматова, предлагая зрителям по-новому взглянуть на знакомые литературные истории.

В церемонии открытия принял участие Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, народный писатель Кыргызстана Султан Раев. Он отметил, что подобные выставки знакомят зрителей с творчеством художников разных стран и открывают возможности для новых совместных проектов Казахстана и Кыргызстана.

Среди гостей также были консул Кыргызской Республики в Алматы, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, известные и молодые художники, деятели культуры и представители творческой интеллигенции.

Выставка организована при поддержке управления культуры Алматы и ТЮРКСОЙ, а также при содействии союзов художников Казахстана и Кыргызстана.

Экспозиция будет открыта до 7 ноября 2026 года. Посетить ее можно бесплатно со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00 по адресу: пр. Достык, 44. Понедельник — санитарный день.