Дорога Медеу – Шымбулак будет временно перекрыта

С 19 по 22 октября 2026 года включительно на автомобильной дороге Медеу – Шымбулак, в районе визит-центра «Горельник», будут проводиться работы по монтажу двух железобетонных водопропускных труб диаметром 1 и 1,5 метра.

На время проведения работ движение будет полностью перекрыто как для автотранспорта, так и для пешеходов.

Просим жителей и гостей города учитывать временные ограничения при планировании поездок и пеших маршрутов в этом направлении.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.