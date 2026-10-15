В Алматы стартовал чемпионат по чтению среди молодежи

В рамках общенационального марафона «Читающая нация» молодые алматинцы смогут прочитать одну из четырех предложенных книг, записать видеорецензию и побороться за денежные призы. Об этом сообщили в Управлении молодежной политики Алматы.

Конкурс проводит проектный офис краткосрочных курсов Skill All при поддержке Управления молодежной политики Алматы. Его цель — привлечь внимание молодежи к чтению, развить критическое мышление и умение аргументированно выражать собственное мнение.

Участникам предлагают на выбор четыре книги: «Запах полыни» Сайына Муратбекова, «АЗ и Я» Олжаса Сулейменова, «Золотая Орда. Как степная империя изменила мир» Мари Фаверо и «Следователь» Армана Әлменбета.

По выбранному произведению необходимо подготовить видеорецензию продолжительностью от одной до трех минут. В ней нужно раскрыть основную мысль книги, привести не менее двух примеров из текста и поделиться собственными выводами.

Для участия необходимо зарегистрироваться, опубликовать в Instagram пост с названием выбранной книги и хэштегом #oqitynult, а затем разместить готовую видеорецензию с тем же хэштегом.

Работы оценят по четырем критериям: понимание содержания, качество аргументации, самостоятельность суждений, логика и ясность изложения. Максимальная оценка — 100 баллов.

Общий призовой фонд чемпионата составляет 400 тыс. тенге. Победитель получит 100 тыс. тенге, два участника, занявшие второе место, — по 75 тыс. тенге, еще трое призеров — по 50 тыс. тенге.

Прием видеорецензий продлится до 19 октября. С 20 по 22 октября работы рассмотрит жюри, а 23 октября состоится итоговое мероприятие, на котором объявят победителей и вручат награды.

Организаторы рассчитывают, что чемпионат поможет привлечь внимание молодежи к современной и классической литературе, а также даст возможность обменяться мнениями и обсудить прочитанные произведения.