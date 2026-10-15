В Алматы модернизировали систему водоснабжения для 15 тыс. жителей

В Наурызбайском районе Алматы завершили реконструкцию водопроводной площадки по адресу: ул. Аскарова, 33/2. Объект обеспечивает водой около 15 тыс. жителей Наурызбайского и Бостандыкского районов. Об этом сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города Алматы.

В ходе работ построили новую насосную станцию второго подъема с пятью насосами, из которых три рабочих и два резервных. Также реконструировали два резервуара чистой воды общим объемом 2 тыс. куб. м, обновили инженерные сети и установили современную систему автоматического контроля.

Кроме того, реконструировали здание служебных помещений с трансформаторной подстанцией, построили новый контрольно-пропускной пункт, модернизировали системы электроснабжения, наружного освещения и безопасности.

Объект уже введен в эксплуатацию. Как отметили в управлении, проведенная модернизация позволит поддерживать стабильное давление в водопроводной сети, особенно в часы повышенного водопотребления, а также снизить риск перебоев с подачей воды.