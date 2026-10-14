В Алматы собрали и утилизировали около 1,2 тонны просроченных лекарств

В 38 городских поликлиниках Алматы установлены специальные боксы для сбора просроченных медикаментов. За год, с лета прошлого года, жители сдали через них почти 1 200 кг лекарственных отходов, которые направили на безопасную утилизацию. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Проект реализуется экологическим сообществом ECO Network совместно с фармкомпанией STADA. Благодаря установленным контейнерам жители сдают лекарства с истекшим сроком годности отдельно от обычного бытового мусора.

К оценке работы пунктов сбора привлекли студентов Satbayev University. Волонтеры посетили 34 поликлиники, проверили информированность посетителей и участие медицинского персонала. Более 70% обследованных учреждений получили высокие оценки.

Напомним, что в июле лидером по сбору медикаментов стала городская поликлиника № 1, собравшая 79,5 кг. В пятёрку лучших также вошли поликлиники № 23 с результатом 71,45 кг, № 4 — 70,2 кг, № 17 — 66,6 кг и № 12 — 65,6 кг.

Отдельный сбор лекарственных отходов помогает снизить риск загрязнения окружающей среды. Выброшенные вместе с бытовым мусором или смытые в канализацию медикаменты могут попадать в почву и водоемы. Специальные боксы позволяют собирать такие отходы отдельно и передавать их на безопасную утилизацию, отмечают организаторы.