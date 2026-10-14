В Алматы впервые вручат премию ICONIC Tourism Award за вклад в развитие туризма

В Алматы впервые отметят блогеров, представителей туристской индустрии и авторов проектов, которые помогают продвигать город среди иностранных путешественников. Специальную премию ICONIC Tourism Award «За вклад в развитие туризма» вручат 11 ноября в Almaty Arena в рамках церемонии ICONIC Awards 2026. Об этом сообщили в Управлении туризма города Алматы.

Новая награда учреждена для признания заслуг тех, кто рассказывает о туристических возможностях города, его природе, культуре, гастрономии и достопримечательностях, привлекая внимание казахстанской и зарубежной аудитории.

На премию могут претендовать тревел-блогеры, авторы цифрового контента, гиды, туроператоры, туристические компании и представители медиа. Также заявки принимаются от авторов проектов в сфере событийного, культурного, гастрономического и экологического туризма.

Церемония ICONIC Awards объединит представителей креативной индустрии, блогеров, журналистов и лидеров мнений. Победителю новой туристской номинации вручат наградную цепь ICONIC Awards 2026.

Партнерами мероприятия выступают Visit Almaty и EACI.

Прием заявок уже открыт. Подать заявку на участие можно на официальном сайте theiconicawards.com.