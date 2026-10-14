В Жетысуском районе Алматы благоустроили километровую аллею и обновили парк «Жетісу»

В Жетысуском районе Алматы благоустроили пешеходную аллею вдоль улицы Казыбаева и обновили парк «Жетісу». С результатами проведённых работ в ходе рабочего объезда ознакомился аким города Алматы Дархан Сатыбалды.

По улице Казыбаева благоустроен участок протяжённостью более 1 км общей площадью 2,3 га. Здесь обустроены прогулочные дорожки, новые скверы, уложен газон, установлены системы автоматического и капельного полива. В рамках озеленения уже высажено более 21 тыс. кустарников. Также продолжается посадка 150 деревьев, из которых 72 - крупномерные липы, остальные 78 - молодые саженцы.

Особое внимание уделено санитарной очистке территории. В ходе благоустройства отсюда вывезли 194 самосвала строительного мусора. На месте ранее неухоженных участков появились озеленённые пространства для прогулок и отдыха жителей.

В ходе объезда Дархан Сатыбалды поручил усилить работу по поддержанию чистоты и санитарного порядка, обеспечить надлежащее содержание благоустроенных территорий и не допускать повторного образования стихийных свалок.

В парке «Жетісу» также проведены работы по благоустройству и озеленению. Уложены тартановое и плиточное покрытия, высажены 210 туй, 720 кустарников и 269 многолетних растений. Для освещения территории установлены 153 световых прибора.

Отдельное внимание аким города уделил дальнейшему благоустройству пустующих земельных участков. Он поручил проработать варианты их рационального использования с учётом потребностей жителей, в том числе возможности создания небольших скверов, озеленённых зон и пространств для повседневного отдыха.

Благоустройство аллеи по улице Казыбаева проведено с привлечением спонсорских средств.

Благоустройство улицы Казыбаева стало частью последовательной работы по формированию единой системы пешеходных маршрутов и общественных пространств Жетысуского района. Вблизи расположены четыре образовательных учреждения — два детских сада, школа и колледж. Новая аллея обеспечивает более комфортный пешеходный маршрут для детей, родителей и студентов, связывая жилые кварталы с социальными объектами.

Вместе с обновлением парка «Жетісу» эти работы направлены на развитие зелёной инфраструктуры района, создание удобных пешеходных связей и доступных мест отдыха в шаговой доступности от дома.