Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с представителями ROX Living Global - девелоперского подразделения крупной вьетнамской инвестиционной группы ROX Group. Главной темой стало участие компании в развитии нового делового района Almaty Downtown.

В ходе встречи делегация во главе с генеральным директором ROX Living Global Чан Тхи Ми Лок представила предложения по строительству многофункционального комплекса с жилой и коммерческой недвижимостью.

Представленная концепция предусматривает размещение жилых кварталов, офисных и торговых помещений, образовательных и медицинских объектов, спортивной инфраструктуры и общественных пространств. Отдельное внимание уделено озеленению, пешеходным зонам и благоустройству территории.

Дархан Сатыбалды отметил, что Алматы переходит к полицентричной модели развития, при которой формируются новые центры деловой активности. Одним из них станет Almaty Downtown.

«Поддерживаем вашу инициативу по строительству многофункционального комплекса. Со своей стороны акимат окажет проекту всестороннее содействие. Рассчитываем на скорейший переход к практической реализации», – сказал аким Алматы.

ROX Group, работающая в сфере недвижимости, финансов, энергетики и гостиничного бизнеса, основана в 1996 году. Инвестиционный портфель группы включает более 100 проектов в 12 странах мира. Один из крупнейших проектов компании в Центральной Азии реализуется в Бишкеке.