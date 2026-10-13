Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел личный прием граждан

В ходе личного приема акима Алматы Дархана Сатыбалды жители и представители общественных организаций подняли вопросы жилищного обеспечения, социальной поддержки, благоустройства, развития транспортной инфраструктуры и экологии.

В числе обращений - предложения по развитию проектов поддержки людей с особыми потребностями, созданию музыкальной академии для детей, внедрению экологических технологий и модернизации общественного транспорта. Также горожане обратились по вопросам строительства футбольного стадиона, организации дорожного движения, содержания жилых домов и прилегающих территорий.

Значительная часть вопросов касалась жилищной сферы. Алматинцы поднимали темы предоставления жилья социально уязвимым категориям граждан, условий приватизации, обеспечения жильем семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, а также изъятия земельных участков для государственных нужд.

По каждому обращению представители профильных управлений и районных акиматов дали разъяснения. Вопросы, требующие дополнительного изучения, будут рассмотрены соответствующими службами в рамках действующего законодательства.