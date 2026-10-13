В Алматы откроется международная выставка «Арқау»

В Алматы представят 65 работ художников Кыргызстана по мотивам произведений Чингиза Айтматова

14 октября в Галерее Алматы откроется международная выставка «Арқау» («Связующая нить»), которая пройдет в рамках мероприятий, посвященных предстоящему 100-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. В экспозиции представят 65 произведений художников Кыргызстана. Об этом сообщили в управлении культуры Алматы.

Свои работы представят члены Союза художников Кыргызской Республики Кубанычбек Ибрагимов, Бахрамжон Темиров, Садык Мурзаканов и Азиз Сулайманов.

В основе выставки — художественное переосмысление литературного наследия Чингиза Айтматова. Авторы обращаются к сюжетам, героям и образам его произведений, передавая их средствами изобразительного искусства.

Проект направлен на развитие культурных связей между Казахстаном и Кыргызстаном. Выставка проходит при поддержке Управления культуры города Алматы и Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, а также при содействии Союза художников Кыргызской Республики и Союза художников Республики Казахстан.

В торжественном открытии примут участие Генеральный консул Кыргызской Республики в Алматы, представители консульских учреждений тюркских государств, художники, деятели культуры и представители творческой интеллигенции двух стран.

Выставка будет работать в Галерее Алматы до 7 ноября 2026 года.