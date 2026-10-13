В Медеуском районе Алматы продолжается строительство объектов водоснабжения, которые обеспечат более надежную и стабильную подачу питьевой воды порядка 20 тыс. жителей. Проект реализуется по заказу управления энергетики и водоснабжения города Алматы. Общая готовность объекта составляет 78%.

В рамках проекта предусмотрено строительство двух резервуаров чистой воды общим объемом 2 тыс. кубометров, прокладка магистрального и аварийного водопроводов, а также возведение подпорных конструкций для укрепления склонов.

На строительной площадке продолжаются основные работы. На первом резервуаре завершено бетонирование стен, на втором выполнены бетонные работы. Следующим этапом станет устройство перекрытий.

Значительный объем работ выполнен по строительству трубопроводов. Прокладка основного магистрального водопровода протяженностью 3,5 км в две нитки завершена на 97%. Проложенные участки прошли пневматические испытания. Оставшиеся работы вблизи насосной станции планируется завершить до конца октября.

Строительство аварийного трубопровода протяженностью 1 км в две нитки полностью завершено. Проведены испытания на герметичность. Кроме того, построена основная распределительная камера, обеспечено подключение трубопроводов от существующего резервуара, а также линий подачи и распределения воды потребителям.

Параллельно ведется подготовка к модернизации существующей насосной станции. На ее территории проведены санитарная обрезка деревьев и уборка. Предстоят внутренние отделочные работы, замена электрических кабелей и трансформаторов.

Продолжается восстановление благоустройства на участках проведения строительных работ. Асфальтирование основных улиц выполнено на 85%. На оставшихся участках ведутся работы, включая устройство водоотводных лотков.

Одновременно проводится укрепление склонов и строительство подпорных конструкций. На отдельных участках уже начаты земляные работы, в том числе подготовка к установке габионных конструкций.

После завершения строительства в Медеуском районе будет создан дополнительный запас чистой воды, повысится надежность системы водоснабжения и снизится риск перебоев с подачей питьевой воды для порядка 20 тыс. жителей.