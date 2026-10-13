В Алматы появится новый семейный парк площадью 1 га

В Наурызбайском районе Алматы завершается благоустройство нового парка площадью 1 га рядом с Alem Park. Пространство рассчитано на семейный отдых, прогулки и досуг жителей.

Основной акцент сделан на озеленении. На территории высажены 200 крупномерных и 85 хвойных деревьев, около 30 тыс. кустарников и 1,5 тыс. роз. Для ухода за растениями установлена автоматизированная система полива.

В парке обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и освещение. Также предусмотрены фонтан, композиция «Отбасы», перголы и детская игровая площадка.

Новое общественное пространство станет еще одной благоустроенной зоной отдыха в Наурызбайском районе и увеличит площадь озелененных территорий.

Работы находятся на завершающем этапе. Открытие парка для жителей запланировано в ближайшие дни.