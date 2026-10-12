В минувшие выходные, 10-11 октября, в Алматы состоялось открытие сезона 2026–2027 Алматинской студенческой лиги. В соревнованиях по футболу, баскетболу и волейболу примут участие более 1500 студентов из 43 высших учебных заведений города, об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

На новый сезон заявлено 128 команд - на 20 больше, чем в предыдущем. Проект реализуется при поддержке акимата города Алматы и направлен на развитие студенческого спорта, популяризацию активного образа жизни и укрепление спортивных связей между вузами.

10 октября сезон начался с баскетбольных и футбольных матчей. Футбольные встречи прошли на стадионе «Жас Қыран». 11 октября к соревнованиям присоединились волейбольные команды.

В футбольном турнире выступят 27 команд. В баскетболе за чемпионство поборются 30 мужских и 11 женских команд. Самым массовым направлением остаётся волейбол, объединивший 33 мужские и 27 женских команд.

В этом сезоне состав участников пополнили новые команды. Впервые в футбольном турнире выступят КазНПУ имени Абая, Казахско-Американский университет и Академия КНБ. К баскетбольным соревнованиям присоединились Академия гражданской авиации, SDU, Казахско-Американский университет и Международный инженерно-технологический университет.

Соревнования пройдут в два этапа: осенний - с октября по декабрь 2026 года, весенний - с февраля по апрель 2027 года. Команды будут соревноваться по круговой системе в дивизионах с учётом уровня подготовки. По сумме набранных очков в апреле определятся победители сезона.

К старту соревнований запущен единый сайт лиги - aslalmaty.kz. На нём доступны расписание матчей, турнирные таблицы, статистика игроков, новости и трансляции