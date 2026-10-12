Около 900 млрд тенге инвестиций: гостиничный рынок Алматы продолжает расти

В первом полугодии 2026 года объем услуг средств размещения в Алматы достиг 53,1 млрд тенге, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в управлении туризма.

За январь – июнь гостиницы и другие средства размещения города приняли свыше 1,1 млн посетителей. Сегодня в Алматы работают 448 объектов размещения, обеспечивающих туристам и деловым гостям широкий выбор вариантов проживания.

При этом гостиничный рынок продолжает активно пополняться новыми объектами. С начала года в городе открылось 26 гостиниц на 1 103 номера, реализованных за счет частных инвестиций.

Еще более значительный объем проектов находится на стадии реализации и проработки. 87 гостиничных проектов общей стоимостью около 900 млрд тенге предусматривают создание 9 590 новых номеров.

В числе международных брендов, представленных в новых и планируемых проектах в Алматы, – Radisson Blu Hotel Almaty Airport, Hilton Park Almaty, Marriott, Heritage, Hyatt Regency, Wyndham, JW Marriott Hotels, Radisson Hotel & Residences Almaty и The Veil.

Таким образом, гостиничный сектор Алматы демонстрирует рост текущих показателей и значительный объем будущих инвестиций. Новые проекты позволят увеличить номерной фонд, расширить предложение для разных категорий путешественников и усилить возможности города по проведению крупных международных, деловых и туристских мероприятий.

Увеличение объема услуг, открытие новых гостиниц и инвестиционный портфель около 900 млрд тенге подтверждают высокий потенциал Алматы как одного из ключевых туристских и деловых центров Центральной Азии.