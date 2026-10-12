VietJet Air открыла новый авиамаршрут Ханой – Алматы – Прага

10 октября 2026 года вьетнамская авиакомпания VietJet Air запустила регулярные рейсы по маршруту Ханой – Алматы – Прага. Полеты выполняются два раза в неделю на воздушных судах Airbus A330. Об этом сообщили в управлении туризма.

Благодаря правам пятой степени свободы воздуха пассажиры могут летать не только по всему маршруту, но и отдельно между Алматы и Прагой.

Открытие маршрута расширяет международную авиасвязанность Алматы, улучшает транспортную доступность города для путешественников из Европы и Юго-Восточной Азии и создает дополнительные возможности для развития въездного туризма.

За 2025 год Алматы посетили на 20% больше туристов из Вьетнама, чем годом ранее. Новый маршрут будет способствовать дальнейшему развитию туристических связей с Вьетнамом и повышению привлекательности Алматы для путешественников из этой страны.