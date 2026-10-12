В Алматы на «Халык Арене» завершился VIII международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge 2026, посвящённый памяти бронзового призёра Олимпийских игр Дениса Тена.

Соревнования приняли участие около 150 фигуристов из более чем 20 стран. За четыре дня турнир посетили около 10 тысяч зрителей, об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Спортсмены разыграли награды в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду среди взрослых и юниоров. Турнир прошёл в рамках серии ISU Challenger Series сезона 2026/27.

Представительница Казахстана Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль в женском одиночном катании. По сумме двух программ она набрала 204,36 балла. Победительницей стала Александра Игнатова - 226,01 балла, серебряную награду завоевала Ким Юджэ из Южной Кореи - 209,20 балла.

В мужском одиночном катании победу одержал Владислав Дикиджи с результатом 312,79 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин - 277,23 балла, третье - Пётр Гуменник - 261,76 балла.

В танцах на льду золотые медали завоевали представители Финляндии Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс - 191,32 балла. Серебряными призёрами стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов - 187,20 балла. Бронза досталась американскому дуэту Кэролайн Грин и Майкл Парсонс - 180,37 балла.

Среди юниоров в одиночном катании победителями стали Арсений Федотов и Алиса Заикина. В юниорских танцах на льду первое место заняли Мария Фефелова и Артём Валов.

Помимо соревнований, программа турнира включала пресс-конференции и встречи с представителями международного фигурного катания. В них приняли участие двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и тренер Брайан Орсер, французская фигуристка Мари-Пьер Лерэ и чемпион Европы Дмитрий Алиев.

Завершился турнир гала-шоу «Лёд, который помнит». На лёд вышли победители и призёры соревнований, приглашённые фигуристы и воспитанники Академии Дениса Тена. Программа объединила показательные выступления, музыку и воздушную акробатику, а также произведения, посвящённые памяти казахстанского спортсмена.

Denis Ten Memorial Challenge сохраняет спортивное наследие Дениса Тена и предоставляет молодым фигуристам возможность выступать на международном уровне. Проведение турнира в Алматы способствует развитию фигурного катания и укреплению международных спортивных связей.

Организатором турнира выступил Общественный фонд «Фонд Дениса Тен» при поддержке акимата города Алматы и генерального спонсора - Фонда поддержки спорта Sport Qory, а также при содействии Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и АО «Самрук-Қазына».