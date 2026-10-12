Акимат Алматы помог сотням обманутых дольщиков вернуть средства

Межведомственная комиссия по вопросам долевого участия, созданная по поручению акима Алматы Дархана Сатыбалды, пришла к решению проблемы дольщиков сразу нескольких ЖК.

В частности, урегулирован вопрос по снятию арестов с недвижимости и продолжению строительства ЖК Esentai City. Между тем механизм возмещения ущерба дольщикам ЖК «Достар Делюкс» представлен инициативной группе собственников.

По ЖК Monblanc для продолжения строительства определен инвестор, готовый выкупить участок и восстановить ущерб дольщикам. На сегодня в процессе подготовка соответствующих соглашений между инвестором и дольщиками.

По застройщику сразу двух незаконных ЖК - Pine Hill и Sky Club расследовалось уголовное дело. Межведомственной комиссией достигнута договорённость с инвестором, передача участков которому будет проведена по завершении процедуры снятия арестов с участков и восстановлению утерянных документов. Далее инвестор возьмет на себя обязательства по погашению задолженности перед дольщиками.

На сегодня работа комиссии направлена на решение вопросов дольщиков по ряду проблемных ЖК, в их числе «Швейцария», Silver Hills, по которым ожидается окончание расследования уголовных дел и другие.

Состав комиссии, утвержденный главой города, собрал представителей правоохранительных, местных исполнительных и других государственных органов.

Стоит отметить, что ранее на заседании городского маслихата руководитель управления градостроительного контроля Олжас Тулебаев объяснил механизм работы комиссии по подобным объектам.

«По каждому проблемному объекту будет закрепляться конкретная модель завершения строительства, будет определен оператор, сроки реализации. Решение комиссии будет обязательным для всех задействованных госорганов. Это исключит длительные согласования и позволит перейти к результатам – либо достроить объект, либо предоставить альтернативные решения помощи дольщикам», - резюмировал глава управления.

Настоятельно рекомендуем перед покупкой первичной недвижимости проверять наличие полного пакета документов у застройщика или уточнить статус объекта по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля +7 705 89 66 000. (График работы: с 09:00 до 18:00, пн - пт).