В Алматы за один день высадили более 1,2 тыс. деревьев

Более 3,4 тыс. алматинцев приняли участие в общегородском субботнике

В Алматы 10 октября в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» прошел общегородской субботник. В уборке и озеленении городских территорий приняли участие 3480 человек. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

Экологическая акция охватила все восемь районов города. Работы проводились на 10 участках, включая скверы, улицы, зеленые зоны и прибрежные территории.

Участники субботника привели в порядок рощу Баума, скверы «Биокомбинат» и Ратушного, территории микрорайонов Саялы и Кокшокы, а также участки вдоль реки Каргалы и ряда городских улиц.

По итогам мероприятия собрано и вывезено 506 кубометров мусора и отходов. Для проведения уборочных работ задействовали 79 единиц специализированной техники.

Особое внимание уделили озеленению городских территорий. В ходе субботника высадили 1220 деревьев, в том числе крупномерные липы и клены высотой более шести метров, а также саженцы катальпы, ясеня и ели. Посадки проводились в Алатауском, Ауэзовском и Наурызбайском районах.

Общегородские субботники в рамках программы «Таза Қазақстан» направлены на поддержание чистоты, благоустройство общественных пространств и формирование экологической культуры среди жителей Алматы.