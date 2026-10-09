Заместитель акима Алматы Абзал Нукенов провел очередной приём граждан

Заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов провёл очередной личный приём граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения по вопросам социальной поддержки, образования и обеспечения прав граждан.

Представители ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, подняли вопросы предоставления компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, обеспечения местами в госпиталях для ветеранов, а также другие вопросы, требующие рассмотрения профильными государственными органами.

Отдельно были рассмотрены обращения, связанные с оплатой услуг по воспитанию детей-сирот и работой профильных управлений.

По итогам приёма обращения взяты в работу. Обозначенные вопросы будут проработаны совместно с профильными управлениями в рамках их компетенции и действующего законодательства.