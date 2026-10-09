В Алматы временно ограничат движение на участках проспекта Алатау

В Алматы в связи с переустройством инженерных сетей вводятся временные ограничения движения на участке проспекта Алатау.

Так, с 8:00 до 20:00 10 и 11 октября будет введено реверсивное движение на локальном участке проспекта Алатау, южнее проспекта Райымбека.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».