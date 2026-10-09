В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Саина

В Алматы в рамках пробивки улицы Саина вводятся временные ограничения движения.

Так, с 07:00 10 октября до 23:00 12 октября проезд будет закрыт по западной стороне улицы Саина на участке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, а также по улице Шарипова. Ограничение связано с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».