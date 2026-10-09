В Алматы для студентов доступны 830 свободных мест в общежитиях

В нескольких частных общежитиях города сейчас есть возможность для заселения студентов. В общей сложности доступно 830 мест, сообщили в Управлении молодежной политики Алматы.

Свободные места распределены по пяти объектам: 500 — в Mango Residence, 150 — в ТОО «ANU Group», 100 — в Royal House, 50 — в ТОО «Маер Трейд» и 30 — в общежитии ИП Макеева.

В Алматы действуют 136 студенческих общежитий, из которых 93 принадлежат учебным заведениям, еще 43 являются частными. Дополнительно для размещения студентов используются 60 хостелов.

Сегодня в 35 вузах города обучается 221 тыс. студентов. Из них 149 тыс. приехали из других регионов Казахстана, еще 17 тыс. — иностранные студенты.

С 2023 по 2025 год в Алматы введены в эксплуатацию 43 объекта на 12 773 койко-места. В 2026 году планируется ввод еще 13 объектов на 3 775 мест. Более 83% прироста новых мест обеспечивают частные инвесторы.

По итогам 2026 года общий фонд студенческого жилья в Алматы, как ожидается, приблизится к 50 тыс. мест.

Получить консультацию по вопросам заселения можно по номеру +7 705 191 34 19.