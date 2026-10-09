В Алматы временно ограничат движение на участке проспекта Абылай хана

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке проспекта Абылай хана.

Так, 08:00 10 октября до 20:00 11 октября движение будет закрыто на участке от пр. Райымбека до ул. Маметовой.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».