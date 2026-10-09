В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Брусиловского

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Брусиловского вводятся временные ограничения движения.

Так, с 22:00 10 октября до 07:00 11 октября движение автотранспорта будет полностью перекрыто на участке от ул. Толе би до пр.Райымбека в связи с проведением работ по укладке дорожного покрытия.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут. Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных факторов, влияющих на технологический процесс ремонта.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».