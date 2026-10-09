В ЖК «Нурлы Дала» в Алматы обновили три дворовые территории

В Наурызбайском районе Алматы завершен текущий ремонт трех дворовых территорий жилого комплекса «Нурлы Дала». Работы охватили 11 жилых домов по проспекту Райымбека. В результате обновлена дворовая инфраструктура, обустроены игровые и спортивные зоны, проведено озеленение.

Жилой комплекс «Нурлы Дала» включает 24 дома, 2 828 квартир и 41 подъезд. Здания были введены в эксплуатацию в 2019–2020 годах. С момента заселения текущий ремонт дворовых территорий не проводился, поэтому их обновление стало важным этапом в благоустройстве жилого массива.

В рамках проекта обновили асфальтовое покрытие и тротуары, установили малые архитектурные формы, уличные тренажёры и ограждения, смонтировали систему полива. Также обустроили игровые и спортивные зоны, провели озеленение и создали условия для более комфортного отдыха жителей.

В рамках благоустройства дворовых территорий высажено 2 490 кустарников и 39 цветов. Для обеспечения полива зелёных насаждений проложено 930 метров капельной линии. На игровых и спортивных площадках уложено 2 123 м² тартанового покрытия, обеспечивающего удобство использования этих зон. Также обновлено 2 250 м² асфальтового покрытия, что улучшило состояние внутридворовых проездов и пешеходных участков.

Для организации и разграничения дворового пространства установлено 454 метра ограждений. Кроме того, на территории размещено 24 уличных тренажёра для занятий физической активностью на свежем воздухе и установлено 25 малых архитектурных форм, предназначенных для повышения комфорта жителей и организации отдыха во дворах.

Работы начались в августе 2026 года и завершились в октябре.

В результате три дворовые территории получили обновлённый облик и функциональные пространства для прогулок, занятий спортом и детского досуга. Реализация проекта направлена на повышение качества городской среды и создание комфортных условий.