Финал Чемпионата Казахстана по Бәйге с призовым фондом 94 400 000 тенге пройдёт в Алматы

10 октября на Алматинском ипподроме состоится финал Чемпионата Казахстана 2026 по различным видам Бәйге, об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Семь отборочных этапов чемпионата были организованы в разных регионах Казахстана: в Кызылорде, Талдыкоргане, Экибастузе, Павлодаре, Зайсане, Актобе и Костанае. В течение сезона участники испытывали себя на различных дистанциях, стремясь завоевать путёвку в решающие соревнования, которые пройдут в Алматы. В программу чемпионата вошли Кунан бәйге, Топ бәйге, Аламан бәйге, а также специальные скачки для лошадей, рожденных в Казахстане.

Общий призовой фонд Бәйге составляет 94 400 000 тенге.

Дата: 10 октября 2026 г.

Начало: 09:00

Место проведения: Алматинский ипподром, ул. Омарова, 10А.