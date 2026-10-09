В Турксибском районе Алматы обновили дворы в микрорайоне «Жұлдыз»

В микрорайоне «Жұлдыз-1» Турксибского района Алматы завершён капитальный ремонт дворовых территорий по адресам №18 и №18А.

Теперь здесь созданы комфортные условия для отдыха и активного времяпрепровождения. Во дворах полностью обновили асфальтовое покрытие, установили новые малые архитектурные формы, тренажеры, скамейки и урны. Для занятий спортом и активного отдыха обустроили площадку с тартановым покрытием, обновили наружное освещение.

Для предотвращения скопления воды после дождей и таяния снега установили водоотливную систему.

В этом году капитальный ремонт дворовых территорий в Турксибском районе проводится в микрорайоне «Жұлдыз». Работы охватывают четыре дворовые территории, расположенные возле десяти многоквартирных домов.

Кроме того, в районе завершается текущий ремонт 16 дворов.

Продолжается и реализация программы «Бюджет народного участия», благодаря которой жители могут предлагать собственные проекты по благоустройству.

В 2026 году в рамках программы реализуется 24 проекта. Среди них — 11 скверов и пешеходных зон, восемь детских и спортивных площадок, четыре системы автоматического полива и одна парковка.