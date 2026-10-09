Пассажировместимость международных рейсов в Алматы выросла на 13%

В первом полугодии 2026 года пассажировместимость международных рейсов в Алматы достигла 1,6 млн мест, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в управлении туризма города.

По данным международной аналитической платформы Mastercard Tourism Insights, наиболее заметный рост зафиксирован на направлениях из Китая и Турции. Пассажировместимость рейсов из Китая увеличилась на 75% — до 295 тыс. мест. На турецком направлении показатель вырос на 11% и достиг 203 тыс. мест.

Расширение прямого авиасообщения с зарубежными рынками создает дополнительные возможности для роста въездного туризма, деловых поездок и проведения международных мероприятий в Алматы.

Увеличение числа прямых рейсов также расширяет географию потенциальных гостей города и делает поездки в Алматы удобнее для иностранных туристов и представителей бизнеса.

Развитие международного авиасообщения продолжается и во втором полугодии. С 30 ноября 2026 года планируется запуск прямого рейса между Алматы и Токио, который расширит воздушное сообщение с Японией.