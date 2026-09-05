В Алматы во время концерта Энрике Иглесиаса, который состоится 5 сентября на Центральном стадионе, общественный транспорт, в том числе и метрополитен, будет работать в штатном режиме.

Для удобства и безопасности зрителей после завершения концерта будут организованы 50 бесплатных шаттлов. Они будут отправляться от стадиона со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова.

Шаттлы будут курсировать по следующим направлениям:

аэропорт;

микрорайон Орбита;

железнодорожный вокзал Алматы-1;

Райымбек - Алатау;

«Алматы Арена».

Организация дополнительных маршрутов позволит зрителям после окончания мероприятия быстрее добраться до основных транспортных узлов и районов города.

Горожанам и гостям Алматы рекомендуется заранее планировать свой маршрут до Центрального стадиона и обратно, а по возможности пользоваться общественным транспортом.

Напомним, концерт Энрике Иглесиаса в Алматы состоится 5 сентября на Центральном стадионе. Начало мероприятия запланировано на 20:00.