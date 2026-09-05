Бесплатные шаттлы и схемы без изменений: как будет работать общественный транспорт в Алматы во время концерта Энрике Иглесиаса
В Алматы во время концерта Энрике Иглесиаса, который состоится 5 сентября на Центральном стадионе, общественный транспорт, в том числе и метрополитен, будет работать в штатном режиме.
Для удобства и безопасности зрителей после завершения концерта будут организованы 50 бесплатных шаттлов. Они будут отправляться от стадиона со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова.
Шаттлы будут курсировать по следующим направлениям:
аэропорт;
микрорайон Орбита;
железнодорожный вокзал Алматы-1;
Райымбек - Алатау;
«Алматы Арена».
Организация дополнительных маршрутов позволит зрителям после окончания мероприятия быстрее добраться до основных транспортных узлов и районов города.
Горожанам и гостям Алматы рекомендуется заранее планировать свой маршрут до Центрального стадиона и обратно, а по возможности пользоваться общественным транспортом.
Напомним, концерт Энрике Иглесиаса в Алматы состоится 5 сентября на Центральном стадионе. Начало мероприятия запланировано на 20:00.