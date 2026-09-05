В Алматы пройдет экоуикенд с экологическими и творческими активностями

5 и 6 сентября в Алматы пройдет двухдневный экоуикенд, посвященный экологичным привычкам, переработке и творчеству. Мероприятие организует ECO Network при поддержке ТОО «Eco Almaty».

Экоуикенд состоится в Event Space ТРЦ MEGA Alma-Ata. В программе — экологические активности, демонстрация процесса переработки, интерактивный квиз и занятия для детей и взрослых.

Одной из частей программы станет творческий мастер-класс Bedazzled, где участники смогут проявить фантазию и создать собственные работы.

Экоуикенд даст возможность в неформальном формате узнать больше о переработке, ответственном отношении к окружающей среде и экологичных привычках.