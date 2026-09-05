Как будут запускать на концерт Энрике Иглесиаса в Алматы

В Алматы продолжается подготовка к концерту Энрике Иглесиаса на Центральном стадионе. Зрителей просят заранее учитывать правила безопасности: на территорию нельзя проносить громоздкие предметы, которые могут мешать другим посетителям или создавать угрозу безопасности, легковоспламеняющиеся и опасные вещества, алкоголь, запрещенные вещества, дроны и другие беспилотные устройства.

Как сообщалось ранее, входы на стадион откроются в 16:00. Основной проход будет организован со стороны пр. Абая и ул. Байтурсынова. Для обладателей билетов категории VIP Standing A предусмотрен отдельный вход со стороны ул. Сатпаева.

Чтобы избежать очередей перед началом концерта, зрителей просят прибывать на стадион заранее и учитывать время на прохождение контроля.

Добраться до места проведения можно на общественном транспорте - автобусы и метро продолжат работать в штатном режиме. После завершения концерта для зрителей предусмотрены дополнительные шаттлы, которые будут отправляться со стороны пр. Абая и ул. Байтурсынова.

Маршруты шаттлов организуют по направлениям: аэропорт, Орбита, вокзал Алматы-1, Райымбек - Алатау и Алматы Арена.