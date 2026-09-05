В Жетысуском районе Алматы 69 объектов общепита перейдут на более экологичное оборудование

В Алматы продолжается мониторинг объектов, которые могут влиять на качество атмосферного воздуха. Специалисты ТОО «Eco Almaty» обследуют бани, объекты общественного питания, станции технического обслуживания и другие объекты.

В Жетысуском районе уже проверены 5 частных бань, 25 объектов общественного питания и 11 СТО.

Особое внимание уделяется объектам общепита. Из 91 такого объекта в районе 80 пока используют твердое топливо. До конца 2026 года 69 из них планируют перейти на электрические мангалы.

С 2027 года для ряда объектов III категории начнут действовать новые требования по охране атмосферного воздуха. Они предусматривают использование более экологичных видов топлива, установку систем очистки выбросов и соблюдение установленных экологических требований.

Мониторинг позволяет заранее информировать предпринимателей о новых требованиях и подготовить объекты к их выполнению.