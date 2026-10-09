Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом реализации крупных инфраструктурных, социальных и коммунальных проектов, финансируемых за счет средств Национального фонда в Алматы и Алматинской области.

По поручению Главы государства на реализацию проектов из Национального фонда выделяются значительные средства. Только на текущий год предусмотрено 1,5 трлн теңге.

Во ходе рабочей поездки первому заместителю Премьер-министра был представлен план развития Международного аэропорта Алматы. Предусмотрена модернизация терминальной и взлетно-посадочной инфраструктуры, строительство новой рулежной дорожки, грузового перрона и развитие сервисных объектов.

Далее Нурлыбек Налибаев осмотрел участок автодороги Р-17 «Алматы – Талғар – Байдибек би» протяженностью 8 км, который планируется расширить до четырех полос, а также проект реконструкции 7 км автодороги «Алматы – Бишкек». Здесь предусмотрено расширение дороги с 4 до 8 полос, строительство 2 транспортных развязок и 9 надземных пешеходных переходов. Проект позволит увеличить пропускную способность одного из ключевых направлений между Алматы и пригородом.

Следующим объектом стала городская клиническая больница №7 в мкр. Қалқаман. После реконструкции ее мощность составит 900 коек. Проект включает обновление корпусов и инженерных систем, усиление конструкций и оснащение современным медицинским оборудованием.

Как сообщил Нурлыбек Налибаев, с учетом средств республиканского бюджета и финансирования на предстоящий год на здравоохранение города предусмотрено 196 млрд теңге.

«Глава государства поручал направить 60–70% средств именно на строительство объектов здравоохранения, поскольку в первую очередь населению необходима современная медицинская инфраструктура», — сказал Нурлыбек Налибаев. Теперь эти средства необходимо качественно освоить, своевременно завершить все работы и ввести объекты в эксплуатацию на благо населения. Это очень важные проекты, которые находятся в том числе на контроле Премьер-министра», — отметил первый вице-премьер.

Далее участники объезда ознакомились с пробивкой ул. Саина от границы Алматы до БАКАД. Протяженность нового участка составляет 6,6 км. Проект предусматривает строительство дороги, инженерных коммуникаций и путепровода через железнодорожные пути и позволит улучшить транспортную связь города с Карасайским районом и БАКАД.

Еще один проект, имеющий значение для всей агломерации, - западный канализационный коллектор Алматы. Протяженность основного участка составляет 35 км, на сегодня проложено 17,9 км трубопровода. После завершения проекта централизованным водоотведением смогут пользоваться около 200 тыс. жителей Наурызбайского и Алатауского районов Алматы, а также прилегающих территорий Алматинской области.

Затем Нурлыбек Налибаев ознакомился с пробивкой пр. Абая до БАКАД протяженностью 3,4 км. Проект включает строительство дороги, моста через реку Ақсай и путепровода через БАКАД. Новый участок создаст дополнительный выезд из Алматы и улучшит транспортную связь с Карасайским районом.

Завершился объезд социальными объектами Алматы. Первый заместитель Премьер-Министра посетил строящийся городской родильный дом №1 на ул. Сейфуллина, рассчитанный на 155 коек, и поликлинику на ул. Айтеке би мощностью 500 посещений в смену.

Нурлыбек Налибаев отметил, что ряд реализуемых проектов рассчитан не только на жителей города, но и на всю агломерацию.