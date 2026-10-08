В Алматы создадут два крупных центра для развития IT и искусственного интеллекта

В Алматы формируется новая инфраструктура для технологического бизнеса, разработчиков, стартапов и исследователей. В городе реализуются два крупных проекта – Almaty AI Hub и Almaty AI Park.

Оба объекта должны объединить в единой экосистеме образование, исследования, развитие стартапов, работу технологических компаний и проведение профильных мероприятий.

В микрорайоне Коктем-3 создается Almaty AI Hub. Здание площадью более 9,4 тыс. кв. м реконструируют под многофункциональную площадку на 556 рабочих мест. Здесь разместятся пространства для IT- и AI-компаний, стартапов и разработчиков, образовательные площадки, коворкинги, офисы, конференц- и event-пространства.

В состав хаба также войдет школа искусственного интеллекта и инфраструктура для AI Campus. Будет предусмотрена экосистема робототехники с демонстрационными зонами и возможностями для обучения и разработки. Для технологических команд и компаний предусмотрены офисные и коворкинговые пространства, а для мероприятий — конференц-залы и event-зоны.

Таким образом, Almaty AI Hub должен объединить обучение, запуск первых проектов, развитие стартапов и работу в технологических компаниях в одном пространстве.

Второй проект – Almaty AI Park, который планируют построить на участке площадью 4,9 га. Общая площадь комплекса составит около 76 тыс. кв. м. Проект реализуют в две очереди: первую планируют завершить в декабре 2027 года, вторую — в декабре 2028 года.

Almaty AI Park будет включать R&D- и AI-лаборатории, офисы технологических компаний, коворкинг, акселератор и бизнес-инкубатор, а также event- и образовательную инфраструктуру. В составе комплекса также предусмотрен университет для подготовки специалистов непосредственно внутри технологического кластера.

Отдельное направление – поддержка молодых компаний. Для стартапов создадут пространства для совместной работы, презентаций и pitch-сессий. Лаборатории R&D станут площадкой для разработки и тестирования новых технологических решений.

Таким образом, Almaty AI Hub и Almaty AI Park должны сформировать в Алматы единую инфраструктуру для развития IT и искусственного интеллекта — от подготовки кадров и запуска стартапов до исследований, создания продуктов и привлечения технологического бизнеса.