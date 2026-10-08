В Алматы определили ответственных по отоплению во всех восьми районах

С 9 октября в Алматы начинается отопительный сезон 2026–2027 годов. Подача тепла будет проходить поэтапно: сначала подключат социально значимые объекты, затем многоквартирные жилые дома и другие здания. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

На период запуска отопления во всех восьми районах города определены ответственные специалисты, к которым жители смогут обращаться по вопросам подключения тепла и возникающих неисправностей.

Контактные телефоны по районам:

Алатауский район — +7 701 822 57 89;

Алмалинский район — +7 778 200 21 21;

Ауэзовский район — +7 705 555 90 92;

Бостандыкский район — +7 701 232 04 85;

Жетысуский район — +7 700 815 10 90;

Медеуский район — +7 777 387 37 99;

Наурызбайский район — +7 707 199 90 09;

Турксибский район — +7 707 322 50 04.

Кроме того, в городе будет работать круглосуточный штаб оперативного реагирования. При отсутствии отопления, протечках и других неисправностях можно обратиться в Jedel Almaty по номеру 109, Единый диспетчерский центр по телефону 225-14-31, в Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции по номерам +7 747 132 23 52 и +7 707 018 08 46, а также в Open Almaty по номерам 1308 и 8 (727) 338-33-88.

В первые дни специалисты будут проводить пусконаладочные работы и регулировку систем теплоснабжения, поэтому возможны временные перебои. Жителям рекомендуют проверить исправность радиаторов, кранов и вентилей, не вмешиваться самостоятельно в систему отопления и обеспечить свободный доступ к стоякам и отопительным приборам.

Обращения также можно направлять через обслуживающие организации многоквартирных домов, официальные страницы управления в социальных сетях и платформу e-Otinish.