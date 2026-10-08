В Алматы усилили систему водоснабжения Алатауского и Наурызбайского районов

В Алматы технически запущена насосная станция «Индустриальная зона», восстановленная после нескольких лет простоя. Объект обеспечивает дополнительную мощность системы водоснабжения западной части Алатауского района и создает резерв для территорий, где нагрузка на сети значительно возрастает в летний период. Об этом сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города.

Станция рассчитана на обеспечение водой порядка 30 тыс. жителей, а также промышленных объектов. Дополнительные мощности позволят повысить стабильность водоснабжения более 100 тыс. жителей северной части Наурызбайского и юго-западной части Алатауского районов.

Запуску станции предшествовала комплексная восстановительная работа. После длительного простоя объекта потребовалось провести технический аудит, восстановить оборудование и кабельные линии, а также привести в рабочее состояние основные инженерные системы.

Специалисты восстановили электроснабжение, шкафы управления и трансформаторное оборудование, провели обследование и ремонт насосных агрегатов. Кроме того, была проложена новая кабельная линия и выполнен комплекс пусконаладочных работ.

Восстановление объекта проведено управлением энергетики и водоснабжения города Алматы совместно с ГКП «Алматы Су», подрядными организациями и при поддержке спонсоров. В рамках оказанной социальной помощи для станции было приобретено 2,4 км силового кабеля.

Возвращение станции в работу позволило создать дополнительный резерв мощности системы водоснабжения. Это особенно важно в летние месяцы, когда потребление воды существенно возрастает.