В Алматы аварийный ремонт электросетей потребует временного перекрытия участка дороги

Из-за аварийного ремонта электросетей в Алматы временно перекроют участок улицы Центральной

В связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на кабельном участке линии электропередачи 220 кВ №2363 с 8 по 15 октября 2026 года в Бостандыкском районе Алматы будет временно ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Работы будут проводиться по адресу: ул. Центральная, 36, под проезжей частью автомобильной дороги. В связи с этим временно ограничивается движение на участке от ул. К. Салыкова до ул. Жангир хана.

Необходимость проведения работ обусловлена повреждением кабельного участка ЛЭП-220 кВ №2363.

КВЛ 220 кВ №2353 и №2363 входят в кольцевую сеть 220 кВ вокруг города Алматы на участке между ПС-160А «Ерменсай» и ПС-166А «Бесагаш». Повреждение одной из линий приводит к размыканию кольца, перераспределению потоков мощности и увеличению нагрузки на оставшиеся элементы энергосистемы.

В настоящее время сеть работает по вынужденной разомкнутой схеме. Для восстановления штатного режима работы и предотвращения возможного развития технологического нарушения необходимо в кратчайшие сроки устранить повреждение и восстановить целостность линии.

Поскольку поврежденный кабельный участок расположен под проезжей частью, для проведения ремонтных работ требуется вскрытие дорожного покрытия и бетонного лотка. Раскопка позволит специалистам получить доступ к кабелю, точно определить место и характер повреждения, выполнить ремонт кабеля или кабельной муфты и провести необходимые испытания перед включением линии в работу.

Работы будут проводиться круглосуточно с соблюдением требований безопасности. АО «Алатау Жарық Компаниясы» принимает все необходимые меры для максимально оперативного завершения работ и сокращения периода ограничения движения.

После завершения ремонтных работ дорожное покрытие будет восстановлено в полном объеме.

Временное ограничение движения связано исключительно с проведением аварийно-восстановительных работ.

АО «Алатау Жарық Компаниясы» просит жителей и гостей Алматы учитывать временное ограничение при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к вынужденным мерам, необходимым для восстановления надежной схемы электроснабжения города и Алматинской агломерации.