В Алматы пройдет экоакция по сбору и переработке вторсырья

Вторсырье - не мусор, а ресурс для новой жизни. В воскресенье 11 октября жители Алматы смогут на практике увидеть, как обычные пластиковые крышки и другие отходы превращаются в полезное сырье для переработки. Экологическая акция пройдет в Алмалинском районе на территории ЖК Lake Town. Об этом сообщает ТОО «Eco Almaty».

Инициатором акции выступает ECO Network - экологическое сообщество, которое развивает в Алматы культуру раздельного сбора отходов и проводит просветительские мероприятия для горожан.

Участников ждут мобильная экологическая площадка, прием заранее отсортированного вторсырья и интерактивные активности. Особый интерес представляет велошреддер: желающие смогут самостоятельно измельчить пластиковые крышки и своими глазами увидеть один из этапов их переработки.

На акции можно будет сдать пластиковые крышки и бутылки, макулатуру, пакеты и прочий полителен, стеклянные банки и бутылки, батарейки, лампочки, алюминивые банки.

Раздельный сбор начинается с простого действия - правильно отделить отходы и принести их на переработку.

Важное правило: все сдаваемое сырье обязательно должно быть сухим и чистым, напоминают организаторы.