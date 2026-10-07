Новый парк и 35 проектов благоустройства реализуют в Наурызбайском районе Алматы

В Наурызбайском районе Алматы в 2026 году реализуются 35 проектов в рамках программы «Бюджет народного участия». Они предусматривают создание общественных пространств, благоустройство пешеходных зон, строительство тротуаров и наружного освещения, озеленение и установку систем автоматического полива. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы сообщила аким района Назира Тогизбаева.

Одним из новых общественных пространств станет парк площадью 1 га. Здесь высадят 200 крупномерных и 85 хвойных деревьев, около 30 тыс. кустарников и 1,5 тыс. роз. Проектом также предусмотрены пешеходные дорожки, освещение, автоматическая система полива, фонтан, композиция «Семья», перголы и детская игровая зона.

Еще одно общественное пространство создается вдоль реки Тастыбулак. Протяженность пешеходной зоны - 1,4 км. На территории обустроены дорожки и тротуары, проведено озеленение, установлено освещение. Полностью завершить проект планируется в декабре.

В этом году также обновляют 11 дворов в ЖК «Нурлы Дала» и микрорайоне Калкаман. В прошлом году были благоустроены 33 двора в жилом комплексе «Алма Сити».

«В этом году работы продолжаются. Основная задача – создать безопасные и комфортные дворовые пространства для жителей и детей», – отметила Назира Тогизбаева.

В целом с 2023 года по программе «Бюджет народного участия» в микрорайоне Шугыла обустроены три пешеходные зоны общей протяженностью 1,5 км, в Калкамане создан сквер площадью 0,5 га. Также построен амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий, реконструированы детские и футбольные площадки.

Параллельно проводится озеленение района. С начала 2026 года высажено 1,5 тыс. деревьев, более 26 тыс. кустарников в микрорайоне Калкаман и 17,5 тыс. цветов. До конца года планируется высадить еще 1 тыс. деревьев.

«В этом году особое внимание уделили увеличению зеленых насаждений и благоустройству общественных пространств. Эти работы направлены на создание комфортной среды для жителей», – добавила аким района.